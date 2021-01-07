«Вест Хэм» близок к продаже форварда в «Аякс», приобретённого за € 50 млн

Нидерландский «Аякс» в ближайшее время намерен завершить сделку с английским «Вест Хэм Юнайтед» по переходу 26-летнего французского форварда Себастьена Аллера, информирует L'Equipe.



Нападающий уже выступал в чемпионате Нидерландов за «Утрехт» с 2015 по 2017 год, после чего перешёл во франкфуртский «Айнтрахт». Летом 2019 года Аллер перешёл из немецкого клуба в «Вест Хэм» за € 50 млн, согласно Transfermarkt.de. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до лета 2024 года.

На «Чемпионате» доступно видео забитого мяча Аллера ударом через себя в игре 13-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 19 встреч за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. В 34 матчах прошлого сезона на его счету 7 голов и 2 результативные передачи.