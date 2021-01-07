Пиоли: для «Милана» здорово пережить поражение, потому что мы давно не ощущали этого

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 16-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:3).
«Мы должны снять шляпу перед «Ювентусом» и отдать им должное за то, что они сумели вновь выйти вперёд в счёте. Мы делали то, что нам было нужно, создавали моменты, в то же время, неизбежно, позволяя находить возможности «Юве», но после второго пропущенного мяча стало гораздо труднее вернуться в игру.
Перед матчем мы потеряли большое количество игроков и несмотря на это пытались сохранить свою индивидуальность, и я думаю, что мы это сделали. До второго гола «Ювентуса » игра была равной, и я чувствую, что именно этот момент всё изменил.
Первое поражение с марта? Ребята опустили головы в раздевалке и были разочарованы, но в каком-то смысле для нас здорово пережить поражение, потому что мы давно не ощущали этого. Я похлопал их по плечу, сказал, что они должны гордиться тем, чего они достигли в данных обстоятельствах. Сегодня вечером мы доказали, что мы сильная команда.
Я убеждён, что мы должны быть амбициозными и обязаны сохранить уверенность, что мы сможем бороться до конца за скудетто, потому что у нас есть всё, что нужно. Постоянное поддержание такого уровня результативности в этих обстоятельствах говорит о том, насколько хорош этот «Милан», — цитирует Пиоли Football-Italia.
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