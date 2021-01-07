Почеттино: разочарован ничьей, потому что мы – «ПСЖ», поэтому мы должны побеждать

Маурисио Почеттино прокомментировал результат своей дебютной встречи в качестве главного тренера французского «Пари Сен-Жермен», в которой его подопечные не смогли обыграть «Сент-Этьен» (1:1).

«Я, конечно, немного разочарован, потому что мы – «ПСЖ», поэтому мы должны побеждать. Но на подготовку у нас было лишь 3 дня. Есть много вещей, над которыми нужно работать, и мы должны улучшить. Это не тот результат, которого мы хотели, но ясно, что «Сент-Этьен» заслужил этот результат.

Мы должны многое улучшить. Мы пытались изучить на тренировках разные концепции, но я рад, что игроки пытались их применить. Я доволен усилиями, отношением к делу. Мы должны улучшить игру с мячом. В целом оцениваю выступление, как положительное, но есть много вещей, которые нужно улучшить», — цитирует Почеттино Goal со ссылкой на Telefoot.