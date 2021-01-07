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Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» над «Миланом»

Криштиану Роналду отреагировал на победу «Ювентуса» над «Миланом»
Футбол / Италия 0

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о победе «старой сеньоры» на выезде над «Миланом» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Поздравляю ребят с очередной важной победой! Продолжаем в том же духе!» — гласит сообщение Роналду, опубликованное в «инстаграме».

«Милан» в 16 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (30) сыграл 15 матчей и располагается на четвёртом месте.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 16 встречах за «Ювентус», в которых отметился 18 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Напомним, что он стал игроком туринского клуба в июле 2018 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 117 млн.

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