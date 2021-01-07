Гвардиола: Кубок английской лиги – это не ЛЧ, но выход в финал 4 раза – невероятно

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

«Когда у команды есть настрой, мы добиваемся чего-то фантастического. Я знаю, что Кубок английской лиги — это не Лига чемпионов, но выход в финал четыре раза подряд — это невероятно! Я так впечатлен качеством этой команды.

Сейчас важно демонстрировать стабильность. У нас не было надлежащей предсезонной подготовки, поэтому нам потребовалось немного времени для набора формы.

Финал не на следующей неделе, к нему мы подойдём в лучшей форме. «Тоттенхэм» — лучшая команда, но мы пока не будем об этом думать.

Конечно, эта победа для Колина Белла и его семьи. Он помог построить что-то особенное для этого клуба. Это невероятное достижение для нас – обыграть «Юнайтед» на выезде, абсолютно точно, мы посвящаем её Беллу», — цитирует Гвардиолу Goal.