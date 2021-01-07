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«Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка Либертадорес
Футбол / Южная Америка 0

Аргентинский «Бока Хуниорс» в Буэнос-Айресе сыграл вничью с бразильским «Сантосом» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Счёт встречи – 0:0, ответная игра состоится 14 января.

В составе аргентинцев выступают Карлос Тевес (провёл на поле весь матч), Эдуардо Сальвио (был заменён на 78-й минуте), а также экс-игрок казанского «Рубина» перуанский защитник Карлос Самбрано (весь матч провёл в запасе). Добавим, в настоящее время «Бока» ведёт переговоры с московским ЦСКА по подписанию аргентинского форварда Адольфо Гайча.

В другом полуфинале встречаются бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Ривер Плейт». Бразильский клуб выиграл первый матч со счетом 3:0. Один из голов забил экс-спартаковец Луис Адриано. Ответный полуфинальный матч команды сыграют 13 января.

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