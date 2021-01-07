«Манчестер Сити» стал вторым клубом, 4 раза подряд вышедшим в финал Кубка лиги

«Манчестер Сити» стал вторым клубом в истории, который четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка английской лиги. Первой командой, четыре раза подряд игравшей в финале турнира, стал «Ливерпуль». Мерсисайдцы выходили в финалы Кубка лиги с 1981 по 1984 год.
В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0. Голами отметились Джон Стоунс и Фернандиньо.
«Я знаю, что Кубок английской лиги – это не Лига чемпионов, но выход в финал четыре раза подряд – это невероятно! Я так впечатлён качеством этой команды», – сказал после матча главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
В финале турнира «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Тоттенхэмом».
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