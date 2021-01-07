«Милан» стал последним клубом из топ-5 лиг, проигравшим в этом сезоне

В 16-м туре Серии А «Милан» потерпел поражение в матче «Ювентусом» (1:3) и стал последним клубом среди команд топ-5 лиг Европы, кому удавалось не проигрывать в своём чемпионате в этом сезоне.
В декабре таких команд было четыре, однако «Вольфсбург» и «Байер» проиграли «Баварии» 16 и 19 декабря, а «Ювентус» уступил «Фиорентине» 22 декабря.
Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», «Милан» прервал свою 27-матчевую беспроигрышную серию. Последнее поражение подопечных Стефано Пиоли состоялось 304 дня назад в домашней игре 26-го тура чемпионата Италии сезона-2019/2020 с «Дженоа» (1:2).
После 16 туров «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками. Ближайший преследователь в лице «Интера» имеет 36 очков, а замыкает тройку «Рома» с 33 баллами.
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