Пирло рассказал, какая у Кьезы была задача в матче с «Миланом». Форвард сделал дубль

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:1).



«Для нас это важная победа. Нас не интересовали результаты команд, находящихся выше нас в таблице, потому что мы были сконцентрированы на собственном прогрессе. Посмотрим, где мы будем через несколько месяцев. Важным был тот факт, что мы сыграли как команда, которая хочет контролировать игру, особенно в матче с лидерами Серии А на их поле.



Что касается Кьезы, замысел был в том, чтобы держать Тео Эрнандеса под давлением и не давать ему атаковать так свободно, как это обычно происходит. В итоге ему пришлось играть против футболиста, который тоже хорош в персональных противостояниях. Мы подписали Федерико, чтобы он атаковал защитников в финальной трети поля. Его позиция может меняться, но роль остаётся одной и той же», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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