Пирло рассказал, какая у Кьезы была задача в матче с «Миланом». Форвард сделал дубль

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (3:1).
«Для нас это важная победа. Нас не интересовали результаты команд, находящихся выше нас в таблице, потому что мы были сконцентрированы на собственном прогрессе. Посмотрим, где мы будем через несколько месяцев. Важным был тот факт, что мы сыграли как команда, которая хочет контролировать игру, особенно в матче с лидерами Серии А на их поле.
Что касается Кьезы, замысел был в том, чтобы держать Тео Эрнандеса под давлением и не давать ему атаковать так свободно, как это обычно происходит. В итоге ему пришлось играть против футболиста, который тоже хорош в персональных противостояниях. Мы подписали Федерико, чтобы он атаковал защитников в финальной трети поля. Его позиция может меняться, но роль остаётся одной и той же», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 7 января 2021
-
10:16
-
10:07
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
09:21
-
08:31
-
07:36
-
07:18
-
07:01
-
06:28
-
05:53
-
05:26
-
04:59
-
04:40
-
03:54
-
03:37
-
03:01
-
02:44
-
02:29
-
02:14
-
01:54
-
01:38
-
01:26
-
01:18
-
01:14
-
00:56
-
00:55
-
00:48
-
00:46
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:01