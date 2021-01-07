Защитник «Ростова» Осипенко: Карпин подозвал и спросил: «Знаешь, что тебе не хватает?»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко рассказал о разговоре с главным тренером команды Валерием Карпиным.



«Карпин просто топ-тренер. Не знаю, как это словами описать, надо просто поработать с ним, чтобы понять это. Спросите у любого футболиста в «Ростове», вам скажут, что Карпин — топ. И как тренер, и как человек.



Помню, играли с «Локо», проиграли дома 1:3. У них вообще моментов не было, но мы пропустили три, были ошибки. Я пытался сохранить мяч, скидывал в центре, думал, раз попал в такую команду, на другой уровень, то, как и в «Тамбове», не надо просто играть, а старался соответствовать.



Потом Карпин подозвал: «Знаешь, что тебе не хватает?» — «Да всего не хватает». — «Нет, ты же защитник, вот и играй просто. Вот и всё. Сам увидишь, как всё изменится». И действительно после этого мяч из штрафной просто куда-нибудь в аут ударял. И с того момента у меня статистика и все показатели (отборы, выносы и так далее) резко скакнули в качестве», — цитирует Осипенко «Матч ТВ».

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