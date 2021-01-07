«Зенит» — в топ-50 европейских клубов по версии Euroclubindex, «Спартак» не попал в сотню

Интернет-портал Euroclubindex обновил рейтинг лучших клубов Европы. В топ-50 рейтинга оказался лишь один российский клуб — «Зенит», который занимает 43-ю строчку. «Краснодар» — на 77-м месте, «Локомотив» — 82-й. В первую сотню попал и ЦСКА — 91-е место. «Спартак» оказался за границей сотни — на 102-м месте.



Возглавляет обновлённый рейтинг «Бавария» (Германия). На втором месте расположился «Манчестер Сити» (Англия), замыкает первую тройку «Ливерпуль» (Англия). Первая десятка рейтинга по версии портала Euroclubindex выглядит следующим образом:

1. «Бавария» (Германия);

2. «Манчестер Сити» (Англия);

3. «Ливерпуль» (Англия);

4. «Барселона» (Испания);

5. «Реал» Мадрид (Испания);

6. «Атлетико» (Испания);

7. «ПСЖ» (Франция);

8. «Ювентус» (Италия);

9. РБ «Лейпциг» (Германия);

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия).