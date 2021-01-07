«Ливерпуль» заинтересовался Серхио Рамосом

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, чей контракт истекает летом, привлёк внимание очередного европейского топ-клуба.
Как сообщается в «твиттере» El Chiringuito, капитаном «сливочных» заинтересовался «Ливерпуль», испытывающий кадровые проблемы в обороне из-за травм основных футболистов. В настоящее время красные не могут рассчитывать на Вирджила ван Дейка и Джозефа Гомеса.
Ранее сообщалось об интересе к Рамосу со стороны «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Накануне появилась информация, что 34-летний футболист сказал президенту «Реала» Флорентино Пересу, что французский клуб пообещал ему сделать сильную команду и пригласить помимо него нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола (оба — с пенальти) и получил 3 жёлтые карточки.
- 7 января 2021
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