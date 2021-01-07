Агент Гайча: «Бока Хуниорс» заинтересован в услугах Адольфо, но он хочет остаться в ЦСКА

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в «Бока Хуниорс» на правах аренды.
«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА», — цитирует Каро Metaratings.ru.
Напомним, 5 августа московский ЦСКА объявил о переходе Гайча. «Сан-Лоренсо де Альмагро» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с футболистом был согласован пятилетний контракт с зарплатой в размере € 900 тыс. в год. В контракте аргентинского нападающего с ЦСКА прописана сумма отступных — € 30 млн.
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