Сборная Аргентины рассматривает вариант с приглашением Диего Симеоне
Сборная Аргентины рассматривает возможность приглашения главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на соответствующий пост в национальной команде, сообщает El Chiringuito. Действующий контракт специалиста с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022.
Напомним, 30 декабря главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне провёл 500-й матч в качестве наставника команды. В 500 матчах при Симеоне «матрасники» одержали 302 победы, 115 раз сыграли вничью и 83 раза проиграли. 50-летний специалист возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
Мадридский «Атлетико» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. 9 января команда сыграет дома с «Атлетиком». Старт встречи – в 18:15 по московскому времени.
Симеоне провёл 500-й матч в качестве главного тренера «Атлетико»
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