«Фиорентина» объявила о досрочном расторжении арендного соглашения с Патриком Кутроне
«Фиорентина» объявила о досрочном расторжении арендного соглашения с нападающим Патриком Кутроне. Форвард вернётся в «Вулверхэмптон», которому и принадлежат все права на игрока.
Кутроне является воспитанником «Милана», в системе которого он находился с 2006 по 2019 год. Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» за € 22 млн. 10 января 2020 года «волки» отдали Кутроне в аренду в «Фиорентину» за € 3 млн. В составе «фиалок» форвард провёл 34 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
23-летний нападающий возвращается в «Вулверхэмптон», за который он сыграл 24 встречи, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Патрика Кутроне в € 12 млн.
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