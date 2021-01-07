Главный тренер «Пармы» Фабио Ливерани отправлен в отставку
Главный тренер «Пармы» Фабио Ливерани покинул свой пост после матча 16-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (0:3), сообщает пресс-служба клуба.
В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Парму». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. В начале второго тайма, на 48-й минуте, форвард Дуван Сапата упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник «Аталанты» Робин Гозенс довёл счёт до разгромного.
«Аталанта» набрала 28 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Парма» (12) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (37).
Главного тренера «Пармы» могут уволить после матча с «Аталантой»
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