Райт заступился за Александер-Арнольда, которого критикуют из-за плохой формы

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт поддержал защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, который подвергся критике на фоне неудачного выступления в последних матчах.



«Люди не могут дождаться нужного момента, чтобы смешать Трента с грязью. Мы по-прежнему говорим о, пожалуй, одном из лучших правых защитников в мире. Сейчас у него такой период. Не забывайте, сколько ему лет. Трент играет в команде, от которой ждут, что она будет проходить катком по всем соперникам. Это вызывает давление», — цитирует Райта Mirror со ссылкой на его подкаст.



В недавнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1) Александер-Арнольд установил антирекорд нынешнего розыгрыша чемпионата по потерям мяча. На 77-й минуте 22-летний футболист был заменён.



Накануне был представлен обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в топ-5 лиг Европы от CIES Football Observatory. Трент занял в списке третье место.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: