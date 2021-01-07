Райт заступился за Александер-Арнольда, которого критикуют из-за плохой формы

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт поддержал защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, который подвергся критике на фоне неудачного выступления в последних матчах.
«Люди не могут дождаться нужного момента, чтобы смешать Трента с грязью. Мы по-прежнему говорим о, пожалуй, одном из лучших правых защитников в мире. Сейчас у него такой период. Не забывайте, сколько ему лет. Трент играет в команде, от которой ждут, что она будет проходить катком по всем соперникам. Это вызывает давление», — цитирует Райта Mirror со ссылкой на его подкаст.
В недавнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1) Александер-Арнольд установил антирекорд нынешнего розыгрыша чемпионата по потерям мяча. На 77-й минуте 22-летний футболист был заменён.
Накануне был представлен обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в топ-5 лиг Европы от CIES Football Observatory. Трент занял в списке третье место.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»:
- 7 января 2021
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04
-
11:57
-
11:42
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
11:00
-
10:46
-
10:16
-
10:07
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
09:21
-
08:31
-
07:36
-
07:18
-
07:01
-
06:28
-
05:53
-
05:26