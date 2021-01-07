Киевское «Динамо» планирует выпустить криптовалюту для фанатов
Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты, сообщает BusinessWire. Криптовалюта станет доступна для покупки с начала 2021 года.
Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фанатское движение киевлян. С помощью криптовалюты «Динамо» планирует получить дополнительное финансирование в условиях, когда матчи проводятся при пустых трибунах.
В чемпионате Украины на данный момент перерыв. В 13 турах киевское «Динамо» набрало 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте расположился донецкий «Шахтёр» (29). В 14-м туре киевское «Динамо» сыграет дома с донецким «Олимпиком».
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