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Киевское «Динамо» планирует выпустить криптовалюту для фанатов

Киевское «Динамо» планирует выпустить криптовалюту для фанатов
Футбол / Прочие турниры 0

Киевское «Динамо» начало сотрудничество с блокчейн-компанией Moonwalk для создания собственной криптовалюты, сообщает BusinessWire. Криптовалюта станет доступна для покупки с начала 2021 года.

Клуб планирует разработать первую спортивную блокчейн-экосистему, которая будет ориентирована на фанатское движение киевлян. С помощью криптовалюты «Динамо» планирует получить дополнительное финансирование в условиях, когда матчи проводятся при пустых трибунах.

В чемпионате Украины на данный момент перерыв. В 13 турах киевское «Динамо» набрало 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте расположился донецкий «Шахтёр» (29). В 14-м туре киевское «Динамо» сыграет дома с донецким «Олимпиком».

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