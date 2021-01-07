Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием, сообщает Le Parisien. Дело будет рассмотрено в Версале, о чём сообщила сторона обвинения.
Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник. Футболист «сливочных» подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали в Сети видеозапись интимного характера с участием Матье.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от сборной Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Сам Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.
- 7 января 2021
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