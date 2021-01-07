«Арсенал» может лишиться молодого нападающего. На него претендуют 15 клубов

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может покинуть команду в связи с истечением контракта, рассчитанного до лета.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», 19-летний футболист готов продлить соглашение с «канонирами», однако обязательным условием является увеличения количества игровых минут. Если Фоларина не начнут чаще выпускать на поле, он покинет «Арсенал» на правах свободного агента.



Отмечается, что за Балогуном выстроилась очередь из 15 клубов, названия которых не уточняются. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на игрока является «Ливерпуль».



Балогун – воспитанник «Арсенала». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. В Лиге Европы на его счету 4 встречи, 2 гола и 1 голевой пас. Также в активе форварда одна игра в Кубке английской лиги, в которой он не отметился результативными действиями.

Микель Артета объявил о первом приобретении «Арсенала» в зимнее трансферное окно