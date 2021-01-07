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Клопп объяснил плохую форму Александер-Арнольда

Клопп объяснил плохую форму Александер-Арнольда
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о неудачном выступлении защитника Трента Александер-Арнольда в последних матчах.

«Люди привыкли к уровню игры, который Трент показывал ранее. Очевидно, матч с «Саутгемптоном» был не лучшим для него, и он это знает. Но у него также были хорошие матчи. Он начал сезон, потом выбыл из строя – сначала из-за коронавируса, а потом из-за травмы, к тому же у него не было предсезонной подготовки. Всё это играет роль», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

В недавнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1) Александер-Арнольд установил антирекорд нынешнего розыгрыша чемпионата по потерям мяча. На 77-й минуте 22-летний футболист был заменён.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»:

Райт заступился за Александер-Арнольда, которого критикуют из-за плохой формы
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