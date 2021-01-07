Абрамович оплатит врачам проживание рядом со «Стэмфорд Бридж»

«Челси» сообщил о готовности помогать Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), сообщает пресс-служба синих. Клуб вновь предоставит в распоряжение медиков номера в специальном отеле, который расположен около стадиона «Стэмфорд Бридж». К подобным действиям «Челси» уже прибегал весной, чтобы облегчить работу врачей, сражающихся с пандемией.
Владелец клуба Роман Абрамович вновь оплатит все расходы, которые будут связаны с предоставлением места для проживания, в том числе это касается спальных мест и завтраков в отеле. Такие же действия уже были предприняты в марте, когда в Лондоне случилась первая вспышка коронавируса.
Компания Millennium Hotels and Resorts, которая управляет отелем, поддерживает клуб в его инициативе, поэтому полностью содействует в предоставлении соответствующей услуги Национальной службе здравоохранения.
- 7 января 2021
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