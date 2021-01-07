Юрген Клопп: «Ливерпуль» мог бы взять игрока в аренду, но это неправильно и не поможет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации клуба на фоне открытия зимнего трансферного окна.



«Я не могу точно сказать, что мы никого не подпишем. Но это маловероятно из-за ситуации в мире. Она трудная для каждого из нас, для всех людей и в том числе для футбольных клубов. У некоторых из них нет проблем с деньгами, но владельцы «Ливерпуля» – очень ответственные.



Не знаю, случится что-то в зимнее трансферное окно или нет. Скорее всего, клуб смог бы пригласить кого-нибудь в краткосрочную аренду, но это неправильно и не особо помогает. Так что мы продолжим вести дела, как и раньше», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Напомним, основные центральные защитники «Ливерпуля» в настоящее время травмированы. В недавнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1) в центре обороны мерсисайдцев вышли полузащитники Фабиньо и Джордан Хендерсон.

Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: