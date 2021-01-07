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Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса

Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса
Футбол / Англия 0

Матч третьего раунда Кубка Англии «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» не состоится 9 января, сообщает пресс-служба «святых».

«Клуб получил уведомление о решении Футбольной ассоциации Англии об отмене матча сегодня утром после того, как тесты нескольких игроков и сотрудников „Шрусбери“ дали положительный результат на COVID-19.

Заседание совета Футбольной ассоциации состоится в начале следующей недели, на нём будет принято решение, что будет с отменённым матчем. Мы сообщим вам, как только у нас будет дополнительная информация.

Клуб также хотел бы передать свои наилучшие пожелания игрокам и персоналу „Шрусбери“, желаем им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении на сайте «Саутгемптона».

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