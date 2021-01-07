Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса
Матч третьего раунда Кубка Англии «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» не состоится 9 января, сообщает пресс-служба «святых».
«Клуб получил уведомление о решении Футбольной ассоциации Англии об отмене матча сегодня утром после того, как тесты нескольких игроков и сотрудников „Шрусбери“ дали положительный результат на COVID-19.
Заседание совета Футбольной ассоциации состоится в начале следующей недели, на нём будет принято решение, что будет с отменённым матчем. Мы сообщим вам, как только у нас будет дополнительная информация.
Клуб также хотел бы передать свои наилучшие пожелания игрокам и персоналу „Шрусбери“, желаем им скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении на сайте «Саутгемптона».
В «Манчестер Сити» зафиксировано ещё три случая заражения коронавирусом
Рекомендуем вам
- 7 января 2021
-
18:01
-
18:01
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:49
-
16:36
-
16:14
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04
-
11:57
-
11:42
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
11:00
-
10:46
Партнерский контент
Рекомендуем вам