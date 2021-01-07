В «Астон Вилле» выявили вспышку коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
В бирмингемской «Астон Вилле» выявлена серьёзная вспышка коронавируса, сообщает спортивный журналист Роб Харрис. По данным источника, большое количество игроков и персонала команды подхватили инфекцию. Результаты тестов на коронавирус были положительными.
Из-за случившегося тренировки команды были отменены, тренировочная база в настоящее время закрыта.
Завтра, 8 января, «Астон Вилла» должна сыграть в Кубке Англии с «Ливерпулем». При этом, согласно действующим в Англии правилам, матч должен состояться, если команды могут внести в заявку 14 игроков.
Впрочем, ранее уже переносились матчи, несмотря на наличие здоровых футболистов. В общей сложности в АПЛ из-за пандемии коронавируса были перенесены четыре встречи нынешнего сезона.
Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса
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