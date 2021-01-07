Дзюба: Соболев и Лунёв могли бы сняться в «Кошмарах на улице Вязов» вместо Крюгера

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, кто из национальной команды мог бы стать актёром.
«Пусть будет Кудряшов, из-за своей внешности. Он брутальный, Стэтхэм на минималках. Соболев, Лунёв могли бы сняться в каких-нибудь „Кошмарах на улице Вязов“, вместо Фредди Крюгера. Валентиныч мог бы спокойно сыграть панфиловца в окопах, бросающегося на танки, ему было бы интересно», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале сборной России.
«Кошмар на улице Вязов» — американская франшиза в жанре слэшер, созданная режиссёром и сценаристом Уэсом Крэйвеном в 1984 году.
Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ранее высказался о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 7 января 2021
-
19:28
-
19:08
-
18:55
-
18:41
-
18:39
-
18:19
-
18:17
-
18:01
-
18:01
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:49
-
16:36
-
16:14
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04