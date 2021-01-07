Дзюба: Соболев и Лунёв могли бы сняться в «Кошмарах на улице Вязов» вместо Крюгера

Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, кто из национальной команды мог бы стать актёром.

«Пусть будет Кудряшов, из-за своей внешности. Он брутальный, Стэтхэм на минималках. Соболев, Лунёв могли бы сняться в каких-нибудь „Кошмарах на улице Вязов“, вместо Фредди Крюгера. Валентиныч мог бы спокойно сыграть панфиловца в окопах, бросающегося на танки, ему было бы интересно», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале сборной России.

«Кошмар на улице Вязов» — американская франшиза в жанре слэшер, созданная режиссёром и сценаристом Уэсом Крэйвеном в 1984 году.

Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ранее высказался о задаче национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.