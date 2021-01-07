Черышев: Марио Фернандес мог бы стать учителем. По русскому языку

Игроки сборной России по футболу в видео на YouTube-канале национальной команды ответили на вопрос, кто из их партнёров по сборной мог бы стать учителем.
"Марио Фернандес мог бы. По русскому языку", — пошутил Денис Черышев.
«Кутепов. Начитанный, постоянно читает. У него неплохо получалось бы», — сказал Зелимхан Бакаев.
«Наверное, Юра Жирков. Он много знает, опытный боец», — предположил Роман Зобнин.
«Может быть, Рома Зобнин. Русский язык, литература», — сказал Антон Миранчук.
«По возрасту — Юрий Валентинович. И директором, и завучем, и учителем. Габулов в своё время мог бы строгим учителем быть», — заметил Артём Дзюба.
Дзюба также ответил на вопрос, кто из национальной команды мог бы стать актёром. Нападающий «Зенита» назвал Фёдора Кудряшова, Юрия Жиркова, Александра Соболева и Андрея Лунёва.
- 7 января 2021
-
19:28
-
19:08
-
18:55
-
18:41
-
18:39
-
18:19
-
18:17
-
18:01
-
18:01
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:49
-
16:36
-
16:14
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04