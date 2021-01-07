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Черышев: Марио Фернандес мог бы стать учителем. По русскому языку

Черышев: Марио Фернандес мог бы стать учителем. По русскому языку
Футбол / Сборная России 0
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Игроки сборной России по футболу в видео на YouTube-канале национальной команды ответили на вопрос, кто из их партнёров по сборной мог бы стать учителем.

"Марио Фернандес мог бы. По русскому языку", — пошутил Денис Черышев.

«Кутепов. Начитанный, постоянно читает. У него неплохо получалось бы», — сказал Зелимхан Бакаев.

«Наверное, Юра Жирков. Он много знает, опытный боец», — предположил Роман Зобнин.

«Может быть, Рома Зобнин. Русский язык, литература», — сказал Антон Миранчук.

«По возрасту — Юрий Валентинович. И директором, и завучем, и учителем. Габулов в своё время мог бы строгим учителем быть», — заметил Артём Дзюба.

Дзюба также ответил на вопрос, кто из национальной команды мог бы стать актёром. Нападающий «Зенита» назвал Фёдора Кудряшова, Юрия Жиркова, Александра Соболева и Андрея Лунёва.

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