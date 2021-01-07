Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Лорьяном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Как сообщает пресс-служба «Монако», фанаты выбрали Головина с помощью голосования в приложении для смартфона.

Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол. Александр вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года 24-летний хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Александр сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.