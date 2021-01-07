Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Лорьяном»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан болельщиками клуба лучшим игроком матча 18-го тура Лиги 1 с «Лорьяном». Как сообщает пресс-служба «Монако», фанаты выбрали Головина с помощью голосования в приложении для смартфона.
Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя всего 10 секунд забил гол. Александр вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года 24-летний хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.
Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года, сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В розыгрыше Лиги 1 сезона-2019/2020, прерванном из-за пандемии коронавируса, Александр сыграл в 25 матчах и забил 3 мяча.
Видео: гол Александра Головина за «Монако» через 10 секунд после выхода на поле
Рекомендуем вам
- 7 января 2021
-
19:28
-
19:08
-
18:55
-
18:41
-
18:39
-
18:19
-
18:17
-
18:01
-
18:01
-
17:57
-
17:34
-
17:20
-
16:59
-
16:58
-
16:49
-
16:36
-
16:14
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:29
-
13:28
-
13:09
-
13:06
-
12:33
-
12:26
-
12:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам