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Менеджер сборной России: раз слышал, как Зобнин пел. Ему не надо певцом быть

Игроки сборной России по футболу и менеджер команды Евгений Савин ответили на вопрос, кто из футболистов мог бы стать певцом.

«Хотите, чтобы я назвал себя? Ну ладно, назову», — сказал Роман Зобнин в видео на YouTube-канале национальной команды.

«Раз слышал, как Зоба пел. Ему не надо певцом быть», — пошутил Савин.

«Марио Фернандес пусть поёт. Тихий певец такой», — сказал Артём Дзюба.

«Джикия, 100%. У него прекрасный голос», — заметил Зелимхан Бакаев.

«Может, Дэн Черышев? В нём есть что-то такое, испанское», — сказал Антон Миранчук.

Игроки национальной команды также ответили на вопрос, кто из их партнёров по сборной мог бы стать учителем и актёром.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.