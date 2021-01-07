«Лидс» предоставил помещения стадиона для открытия центра вакцинации от коронавируса

«Лидс Юнайтед» стал первым клубом, который предоставил помещения своего стадиона Министерству здравоохранения Великобритании для вакцинации от коронавируса. Как сообщает The Sun, клуб передал один из корпусов стадиона «Элланд Роуд». Он может вмещать до 2,8 тыс. человек.

Изначально министерство попросило «Лидс» выделить помещения для массовой вакцинации. Там посчитали, что «Элланд Роуд» может стать подходящим местом для превращения в один из крупнейших центров вакцинации на севере Англии. Стадион находится рядом с крупной автомагистралью M1, поэтому туда удобно добираться. Кроме того на стадионе находятся просторные парковки.

Ранее стало известно, что сразу в нескольких клубах АПЛ выявили вспышки коронавируса.