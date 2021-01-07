«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Амада Диалло

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о переходе полузащитника Амада Диалло. Английский клуб подписал контракт с ивуарийцем до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на один год.
Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты». Стороны достигли договорённости о переходе футболиста ещё в октябре 2020 года. Но лишь сейчас «Манчестер Юнайтед» завершил трансфер игрока.
Как сообщает пресс-служба англичан, футболист присоединится к команде сразу после того, как получит британскую визу.
Ранее СМИ утверждали, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за ивуарийца € 25 млн. Ещё € 15 млн клуб из Бергамо может получить в качестве бонусов.
Диалло отличился в дебютном матче Серии А. Он помог «Аталанте» разгромить «Удинезе» со счётом 7:1. Тогда ивуариец стал самым юным игроком, отличившимся в дебютном матче в чемпионате Италии. Он забил в возрасте 17 лет и 109 дней.
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