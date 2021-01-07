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Адвокат Бензема: вызов Карима в суд — абсурдное и несправедливо жестокое решение

Адвокат Бензема: вызов Карима в суд — абсурдное и несправедливо жестокое решение
Футбол / Испания 0
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Сильвен Кормье, адвокат форварда «Реала» Карима Бензема, прокомментировал новость, согласно которой футболиста вызовут во Франции в суд по делу о вымогательстве и шантаже бывшего полузащитника сборной Франции Матьё Вальбуэна.

Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник. Футболист «сливочных» подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали в Сети видеозапись интимного характера с участием Матьё.

«Решение вызвать Бензема в суд абсурдное и несправедливо жестокое. Бензема нечего добавить по этому делу», — цитирует адвоката Marca.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока были отстранены от участия в составе сборной Франции на Евро-2016. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.

Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна
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