«ПСЖ» выставил Дракслера на трансфер

Французский «Пари Сен-Жермен» выставил полузащитника Юлиана Дракслера на трансфер, сообщает Get French Football News.
Немец по-прежнему не хочет уходить из клуба, несмотря на то что у него осталось всего шесть месяцев по контракту. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино проведут встречу на следующей неделе, посвящённую зимнему трансферному окну, на которой обсудят и ситуацию с Дракслером.
Сообщалось, что «ПСЖ» столкнулся с финансовыми трудностями в связи с пандемией коронавируса и ищет источники дополнительного заработка перед грядущими переговорами о продлении контракта со звёздным форвардом Килианом Мбаппе.
Клуб в этой ситуации намерен избавиться сразу от двух игроков центра поля — 26-летнего экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса и 27-летнего немца Юлиана Дракслера.
- 7 января 2021
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