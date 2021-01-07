«ПСЖ» выставил Дракслера на трансфер

Французский «Пари Сен-Жермен» выставил полузащитника Юлиана Дракслера на трансфер, сообщает Get French Football News.

Немец по-прежнему не хочет уходить из клуба, несмотря на то что у него осталось всего шесть месяцев по контракту. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо и главный тренер Маурисио Почеттино проведут встречу на следующей неделе, посвящённую зимнему трансферному окну, на которой обсудят и ситуацию с Дракслером.

Сообщалось, что «ПСЖ» столкнулся с финансовыми трудностями в связи с пандемией коронавируса и ищет источники дополнительного заработка перед грядущими переговорами о продлении контракта со звёздным форвардом Килианом Мбаппе.



Клуб в этой ситуации намерен избавиться сразу от двух игроков центра поля — 26-летнего экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредеса и 27-летнего немца Юлиана Дракслера.