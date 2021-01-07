Зидан контактировал с заразившимся коронавирусом, тренера могут изолировать

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может пропустить гостевой матч 18-го тура Примеры с «Осасуной», сообщает Marca. По данным источника, французский специалист ушёл на самоизоляцию из-за контактов с заразившимся коронавирусом человеком.
Из-за этого тренер «Реала» уже пропустил утреннюю тренировку команды. В ближайшее время должны прийти результаты теста Зидана на коронавирус.
Матч «Осасуна» — «Реал» состоится 9 января. «Реал», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы в пяти последних матчах одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. От лидирующего «Атлетико» «Реал» отстаёт на два очка, но «матрасники» провели на два матча меньше. «Осасуна» (14) располагается на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.
- 7 января 2021
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