Зидан контактировал с заразившимся коронавирусом, тренера могут изолировать

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может пропустить гостевой матч 18-го тура Примеры с «Осасуной», сообщает Marca. По данным источника, французский специалист ушёл на самоизоляцию из-за контактов с заразившимся коронавирусом человеком.

Из-за этого тренер «Реала» уже пропустил утреннюю тренировку команды. В ближайшее время должны прийти результаты теста Зидана на коронавирус.

Матч «Осасуна» — «Реал» состоится 9 января. «Реал», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы в пяти последних матчах одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. От лидирующего «Атлетико» «Реал» отстаёт на два очка, но «матрасники» провели на два матча меньше. «Осасуна» (14) располагается на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.