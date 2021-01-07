Линекер: боюсь, футбол станет жертвой коронавируса в ближайшие недели

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на вспышки коронавируса в британских клубах. Ранее стало известно, что в «Астон Вилле» обнаружили вспышку коронавируса, из-за которой клубу пришлось временно закрыть тренировочную базу. Теперь неизвестно, состоится ли матч Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» должна встретиться с «Ливерпулем».

В то же время был отменён кубковый матч «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» из-за заражения коронавирусом игроков гостей.

«По всей видимости, матч «Астон Виллы» и «Ливерпуля» в Кубке будет отменён из-за вспышки коронавируса. Я боюсь, что футбол станет жертвой коронавируса в ближайшие недели», — написал Линекер в своём «твиттере».

В «Астон Вилле» выявили вспышку коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»