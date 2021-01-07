Линекер: боюсь, футбол станет жертвой коронавируса в ближайшие недели
Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на вспышки коронавируса в британских клубах. Ранее стало известно, что в «Астон Вилле» обнаружили вспышку коронавируса, из-за которой клубу пришлось временно закрыть тренировочную базу. Теперь неизвестно, состоится ли матч Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» должна встретиться с «Ливерпулем».
В то же время был отменён кубковый матч «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» из-за заражения коронавирусом игроков гостей.
«По всей видимости, матч «Астон Виллы» и «Ливерпуля» в Кубке будет отменён из-за вспышки коронавируса. Я боюсь, что футбол станет жертвой коронавируса в ближайшие недели», — написал Линекер в своём «твиттере».
В «Астон Вилле» выявили вспышку коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»
Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса
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