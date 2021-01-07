Сульшер рассказал, почему новичок «Манчестер Юнайтед» Диалло должен добиться успеха

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал переход в английский клуб полузащитника «Аталанты» Амада Диалло. Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о завершении трансфера 18-летнего игрока.

«Мы внимательно следили за Амадом уже некоторое время. Я просматривал его лично и могу сказать, что он является одним из самых перспективных молодых игроков мира.

«Манчестер Юнайтед» имеет успешную историю развития юных игроков. У нас есть всё, чтобы Амад мог раскрыть свой потенциал. Ему понадобится время, чтобы адаптироваться, но его скорость, видение поля и фантастический дриблинг помогут пройти этот путь.

Это футболист, обладающий всеми атрибутами, которые необходимы, чтобы стать важным игроком «Манчестер Юнайтед», — цитирует Сульшера пресс-служба клуба.