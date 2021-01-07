Фернандеш — о вылете «МЮ» из Кубка лиги: мы больше не можем повторять одни и те же ошибки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал вылет команды из полуфинала Кубка лиги.
«Я очень огорчён и разочарован тем, что снова не дошёл до финала. Нам ещё есть за что бороться, но мы должны понимать, что больше не можем повторять одни и те же ошибки. Нам нужно приложить усилия к дальнейшему развитию и уметь бороться за трофеи!» — написал Фернандеш на своей странице в «Твиттере».
В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.
Во втором тайме, на 50-й минуте, счёт открыл защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс. Хавбек «горожан» Филип Фоден навесил со штрафного, несколько игроков «Манчестер Сити» были на линии офсайда в этот момент, но Стоунс находился в правильном положении и с близкого расстояния пробил мимо вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона в ближний угол ворот. На 83-й минуте преимущество «горожан» увеличил полузащитник Фернандиньо.
- 7 января 2021
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