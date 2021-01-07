«Не понимаю такого». Капелло высказался о слёзах Хазенхюттля после победы над «Ливерпулем»

Бывший главный тренер «Милана», «Реала», сборной Англии, России и ряда других команд Фабио Капелло поделился мнением о поведении наставника «Саутгемптона» Ральфа Хазенхюттля. После матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», закончившегося победой «святых» со счётом 1:0, он не смог сдержать слёз.
«Не понимаю подобных вещей. Он выполнял свою работу, небольшое проявление эмоций уместно в таких ситуациях, но его поведение было за гранью. Какая вообще может быть причина, чтобы начать плакать?» — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.
«Ливерпуль» набрал 33 очка в 17 матчах и, несмотря на проигрыш, продолжает лидировать в английской Премьер-лиге сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) поднялся на 6-е место.
- 7 января 2021
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