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Бывший тренер «Челси» Грант обратился к руководству клуба и Лэмпарду

Бывший тренер «Челси» Грант обратился к руководству клуба и Лэмпарду
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Челси» Аврам Грант поделился мнением о ситуации, сложившейся в лондонском клубе. В последнее время наставника лондонцев Фрэнка Лэмпарда активно критикуют. В межсезонье клуб приобрёл целую группу дорогостоящих футболистов, но пока «Челси» выступает неудачно. «Синие» занимают лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ.

«Что касается нынешней ситуации, могу сказать лишь одно. Нужно быть сильным, когда всё складывается не так. Когда всё хорошо, каждый мнит себя гением. Но в подобных ситуациях нужно искать выход и проявлять характер, принимать правильные решения.

Могу лишь призвать руководство клуба сохранять терпение. У команды отличные игроки и высокий потенциал», — написал Грант в своём «инстаграме».

Некоторые футболисты «Челси» разочарованы тактикой Фрэнка Лэмпарда
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