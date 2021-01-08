Дзюба: Джикия мог бы стать моделью. Кудряшов — по-любому, он губастик
Игроки сборной России в видео, размещённом на канале национальной команды в YouTube, ответили на вопрос, кто из футболистов мог бы стать моделью.
«Кутепов, кстати. С красивой причёсочкой, высокий. Назову его», — сказал Роман Зобнин.
«Видел фотки с последней фотосессии. И Шунин, и Кудряшов смотрятся так, как будто что-то модельное заканчивали», — отметил Антон Миранчук.
«Так… Ну, Джика мог бы стать. Бородатый, брутальный. Федя Кудряшов — по-любому. За счёт своих этих… Губастик», — пошутил Артём Дзюба.
«Красавчик какой-то должен быть? Высокий… Рома Нойштедтер мог бы стать», — считает Черышев.
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук предположил, что Дзюба мог бы стать стендап-комиком.
Дзюба: Оздоев прям политиканище. Король политики был бы
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