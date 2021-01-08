Дзюба: Джикия мог бы стать моделью. Кудряшов — по-любому, он губастик

Игроки сборной России в видео, размещённом на канале национальной команды в YouTube, ответили на вопрос, кто из футболистов мог бы стать моделью.

«Кутепов, кстати. С красивой причёсочкой, высокий. Назову его», — сказал Роман Зобнин.

«Видел фотки с последней фотосессии. И Шунин, и Кудряшов смотрятся так, как будто что-то модельное заканчивали», — отметил Антон Миранчук.

«Так… Ну, Джика мог бы стать. Бородатый, брутальный. Федя Кудряшов — по-любому. За счёт своих этих… Губастик», — пошутил Артём Дзюба.

«Красавчик какой-то должен быть? Высокий… Рома Нойштедтер мог бы стать», — считает Черышев.

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук предположил, что Дзюба мог бы стать стендап-комиком.