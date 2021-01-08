Бывший президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает De Telegraaf со ссылкой на Blick.

По словам дочери Блаттера Корин, с каждым днём его дела идут лучше, но ему нужно время и отдых.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год.

Напомним, в 2015 году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против президента ФИФА Йозефа Блаттера. Дело в отношении Блаттера было открыто 24 сентября по подозрению в преступной халатности и – альтернативно – в присвоении. Прокуратура считала, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с карибским футбольным союзом на не выгодных для ФИФА условиях.

Блаттера заподозрили и в незаконной выплате 2 млн швейцарских франков ($ 2,04 млн) главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счёт ФИФА. Это дело остаётся открытым.