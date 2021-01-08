Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Боруссии» Д
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера дортмундской «Боруссии».
«Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в «Лейпциге». Как я уже сказал, нет повода для беспокойства», — приводит слова Нагельсмана Goal.
Нагельсман занял пост главного тренера «Лейпцига» в 2019 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Хоффенхайм».
После 14 туров чемпионата Германии «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на 2 очка. «Боруссия» в свою очередь находится на четвёртом месте, набрав 25 очков.
Нагельсман: хотел бы поработать с Роналду. На тренировках он, должно быть, просто зверь
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
05:58
-
05:43
-
05:25
-
04:45
-
04:13
-
03:57
-
03:24
-
02:59
-
01:56
-
01:22
-
00:58
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:19
- 7 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:25
-
23:18
-
22:52
-
22:49
-
22:27
-
22:18
-
21:56
-
21:46
-
21:40
-
21:35
-
21:21
-
21:01
-
20:53
-
20:34
-
20:11
-
20:00
-
19:49
-
19:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам