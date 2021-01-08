Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Боруссии» Д

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера дортмундской «Боруссии».

«Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в «Лейпциге». Как я уже сказал, нет повода для беспокойства», — приводит слова Нагельсмана Goal.

Нагельсман занял пост главного тренера «Лейпцига» в 2019 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Хоффенхайм».

После 14 туров чемпионата Германии «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на 2 очка. «Боруссия» в свою очередь находится на четвёртом месте, набрав 25 очков.