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Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Боруссии» Д

Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Боруссии» Д
Футбол / Германия 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера дортмундской «Боруссии».

«Нет причин для беспокойства по поводу Дортмунда. Я чувствую себя комфортно, и у меня большие цели, которых нужно достичь в «Лейпциге». Как я уже сказал, нет повода для беспокойства», — приводит слова Нагельсмана Goal.

Нагельсман занял пост главного тренера «Лейпцига» в 2019 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Хоффенхайм».

После 14 туров чемпионата Германии «Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 31 очко. От лидирующей «Баварии» команда отстаёт на 2 очка. «Боруссия» в свою очередь находится на четвёртом месте, набрав 25 очков.

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