«Арсенал» взял в кредит у Банка Англии € 132 млн

Руководство лондонского «Арсенала» решило прибегнуть к помощи государства, чтобы облегчить своё тяжёлое финансовое положение в связи с пандемией коронавируса, информирует Goal со ссылкой на пресс-релиз «канониров».
Денежные средства в размере € 132 млн клуб обязан вернуть с процентами уже к маю. Ранее этой схемой воспользовался другой клуб из Лондона – «Тоттенхэм Хотспур», взявший в кредит € 194 млн.
Сообщается, что доходы «Арсенала» резко упали из-за пандемии, а денежные резервы клуба иссякли, так как выручка от игровых дней, которая обычно составляет 24% годовой выручки клуба, теперь отсутствует из-за игр без болельщиков.
В прошлом году фонд Arsenal Supporters Trust опубликовал подробный анализ финансового положения клуба перед началом пандемии и предсказал потери в € 159 млн, если весь сезон-2020/2021 будет проводиться без болельщиков на стадионах.
Напомним, что после 17 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице с 23 очками.
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