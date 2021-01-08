Роналду – лидер по количеству реализованных пенальти в 2020 году, Месси не попал в топ-3

Портал Transfermarkt.de опубликовал информацию об игроках, которые реализовали наибольшее количество пенальти в 2020 году в 5 лучших европейских чемпионатах, сообщает ShowSport.me.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, реализовавший 17 пенальти. На второй строчке — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15), а замыкает тройку форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).
Список из 10 лучших футболистов по количеству реализованных пенальти выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду («Ювентус») — 17 голов с пенальти;
2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 15;
3. Чиро Иммобиле («Лацио») — 14;
4. Ромелу Лукаку («Интер») — 10;
5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») — 9;
5-9. Жордан Верету («Рома») — 9;
5-9. Неймар («ПСЖ») — 9;
5-9. Лукас Окампос («Севилья») — 9;
5-9. Лионель Месси («Барселона») — 9;
10. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 8.
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