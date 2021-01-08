Защитник «Тоттенхэма» Алдервейрелд может вернуться в чемпионат Нидерландов

31-летний голландский защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд может вновь оказаться в чемпионате Нидерландов, где он выступал за «Аякс» с 2004 по 2013 год, сообщает De Telegraaf.
Согласно информации источника, заинтересованность в игроке проявляет ПСВ из Эйндховена, который намерен отправить запрос о переходе в это январское трансферное окно.
На «Чемпионате» доступно видео забитого Алдервейрелдом мяча в ворота «Лидс Юнайтед».
Тоби Алдервейрелд стал игроком «Тоттенхэма» в 2015 году, перейдя из мадридского «Атлетико» за € 16 млн. С тех пор за «шпор» он провёл 216 встреч, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач, получив 23 жёлтые карточки и ни разу не удалившись. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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