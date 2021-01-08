Флик ответил на вопрос о возможных приобретениях «Баварии» в январе

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о планах клуба на январское трансферное окно.
«Текущая финансовая ситуация затрагивает все клубы мира. Это непростая ситуация, с пандемией коронавируса. На данный момент я не хочу требовать новых игроков от руководства. Я знаю ситуацию в «Баварии» и понимаю, что сейчас всем очень сложно.
Те игроки, которые сейчас в нашем распоряжении, будут футболистами «Баварии» до конца сезона. Конечно, существует вероятность, что 1-2 игрока могут покинуть клуб.
На данный момент у нас очень хороший состав, и я не думаю, что наши цели на сезон находятся под угрозой. Лидерам «Баварии» всё ещё есть над чем работать, каждый из игроков знает об этом», — цитирует Флика Goal со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.
В ближайшем матче «Бавария» на выезде сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией» в чемпионате Германии. Встреча состоится сегодня, 8 января, начало – в 22:30 мск.
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