«Реал» определился с будущим преемником Зинедина Зидана

Мадридский «Реал» определился с кандидатурой специалиста, способного возглавить команду после нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.
Как сообщает AS, в «Королевском клубе» приняли решение сделать ставку на своего легендарного футболиста Рауля Гонсалеса, который в настоящее время руководит второй командой «сливочных».
Другой опцией для «Реала» был экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, однако от его кандидатуры клуб отказался, после того как он возглавил «Пари Сен-Жермен» в начале этого месяца.
Рауль тренирует вторую команду «Реала» с 2019 года. Под его руководством коллектив прошлым летом выиграл Юношескую лигу УЕФА.
«Реал», набрав 36 очков в 17 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидер первенства «Атлетико» опережает «сливочных» на 2 очка, но имеет два матча в запасе.
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