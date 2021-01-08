24-летний футболист «Алверки» скончался от сердечного приступа

24-летний футболист «Алверки» Алекс Аполинарио скончался от сердечного приступа. Игрок умер в больнице после того, как перенёс остановку сердца на футбольном поле.
«С глубоким сожалением сообщаем, согласно информации, предоставленной медицинским персоналом больницы Вила-Франка-Де-Сира, о смерти Алекса Аполинарио. Остановка сердца привела к смерти мозга. Клуб окажет всю необходимую поддержку семье игрока. Клуб отменяет все мероприятия в это траурное время», — сообщает пресс-служба «Алверки» в своём «инстаграме».
«Алверка» является клубом третьего дивизиона чемпионата Португалии. Бразильский футболист пополнил его ряды в 2019 году, когда перешёл из «Крузейро» на правах свободного агента. В текущем сезоне он провёл восемь матчей и забил два мяча.
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