Футболист сборной США раскритиковал акцию сторонников Трампа в Вашингтоне

Защитник сборной США Марк Маккензи, перешедший из «Филадельфия Юнион» в «Генк», посвятил часть своей первой пресс-конференции в бельгийском клубе событиям в Вашингтоне.



«Вчерашние события представляют эту страну в плохом свете. Они наилучшим образом показывают, какую работу нам ещё предстоит проделать. Яркий пример невежества и привилегий», — приводятся слова Маккензи в «твиттере» B/R Football.



6 января сторонники действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа устроили протестную акцию, в ходе которой ворвались в здание Конгресса США, где проходило заседание сенаторов и членов палаты правительства, на котором утверждались результаты выборов президента, победу в которых одержал Джо Байден. Трамп и его сторонники не признают результатов и считают, что голоса были подтасованы.

«Доморощенные террористы». Меган Рапино — об акции сторонников Трампа в Вашингтоне