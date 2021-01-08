Футболист сборной США раскритиковал акцию сторонников Трампа в Вашингтоне

Защитник сборной США Марк Маккензи, перешедший из «Филадельфия Юнион» в «Генк», посвятил часть своей первой пресс-конференции в бельгийском клубе событиям в Вашингтоне.
«Вчерашние события представляют эту страну в плохом свете. Они наилучшим образом показывают, какую работу нам ещё предстоит проделать. Яркий пример невежества и привилегий», — приводятся слова Маккензи в «твиттере» B/R Football.
6 января сторонники действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа устроили протестную акцию, в ходе которой ворвались в здание Конгресса США, где проходило заседание сенаторов и членов палаты правительства, на котором утверждались результаты выборов президента, победу в которых одержал Джо Байден. Трамп и его сторонники не признают результатов и считают, что голоса были подтасованы.
- 8 января 2021
-
10:53
-
10:24
-
10:20
-
09:59
-
09:58
-
09:46
-
08:30
-
07:33
-
07:06
-
06:49
-
06:32
-
05:58
-
05:43
-
05:25
-
04:45
-
04:13
-
03:57
-
03:24
-
02:59
-
01:56
-
01:22
-
00:58
-
00:51
-
00:42
-
00:30
-
00:19
- 7 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:25
-
23:18
-
22:52
-
22:49
-
22:27
-
22:18
-
21:56