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Менеджер сборной России: Дзюба мог бы стать политиком. Ждём во власти

Менеджер сборной России: Дзюба мог бы стать политиком. Ждём во власти
Футбол / Сборная России 0

Менеджер сборной России Евгений Савин рассказал, кто из футболистов национальной команды мог бы стать политиком.

«Может, Артём Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он и бизнес-коучем мог бы быть, и политиком. Перед матчем очень правильные слова находил – подбадривал, подсказывал. Так что, Дзюбиньо, ждём тебя во власти со временем», — сказал Савин в ролике на YouTube-канале сборной.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, а в 2018 году выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». До перехода в санкт-петербургский клуб Артём играл за московский «Спартак», воспитанником которого является. Красно-белые отправляли его в аренду в «Томь» и «Ростов». В сборную России 32-летний форвард вызывается с 2011 года.

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